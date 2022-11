Fidas Pugliese, vaccini antinfluenzali gratuiti per i donatori di sangue: ecco le info utili

A seguito delle raccomandazioni della Regione Puglia, per la campagna vaccinale 2022/2023 è prevista la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale ai donatori di sangue, su base volontaria e su richiesta del donatore, da effettuare presso i Servizi Trasfusionali di riferimento. Questi ultimi avranno anche il compito di registrare le avvenute vaccinazioni e gli eventuali eventi avversi.

Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv trasmette alle singole Sezioni e ai propri donatori le indicazioni ricevute dai Servizi Trasfusionali del territorio in merito ai giorni di somministrazione e alle modalità di prenotazione.

SERVIZIO TRASFUSIONALE MIULLI – ACQUAVIVA

La vaccinazione dei donatori presso il SIMT dell’Ospedale “Miulli” viene effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 su richiesta dell’interessato e su base volontaria. Possono richiedere di essere vaccinati nel “Miulli” i donatori che abbiano effettuato per il SIMT dell’Ospedale (in sede o nelle raccolte esterne) almeno una donazione nei 24 mesi precedenti e che non siano già stati vaccinati per la campagna 2022-2023. I donatori dovranno esibire un documento di identità valido (possibilmente lo stesso fornito all’atto della donazione) e fornire il Codice Fiscale.

La vaccinazione dei donatori presso il “Miulli” si concluderà, orientativamente, il giorno 22.12.2022.



SERVIZIO TRASFUSIONALE DI VENERE - BARI

È possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale a favore dei donatori afferenti al SIMT e che abbiano donato almeno una volta nell’ultimo biennio. I donatori interessati possono effettuare la prenotazione telefonica ai numeri 0805015999 e 0805015228.

SERVIZIO TRASFUSIONALE POLICLINICO - BARI

Non occorre prenotare e le vaccinazioni si eseguono presso il punto vaccinale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17. È necessario che il donatore porti con sé il certificato di donatore periodico rilasciato dal medico trasfusionista del Servizio Trasfusionale.

SERVIZIO TRASFUSIONALE SAN PAOLO - BARI

Si effettuano 6 vaccinazioni al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, esclusivamente su prenotazione telefonica ai numeri 0805843618 e 0805843542. La Struttura si riserva di modificare il numero delle vaccinazioni al giorno in relazione alle richieste pervenute.



SERVIZIO TRASFUSIONALE MOLFETTA

La somministrazione della vaccinazione si effettua tutti i giorni feriali, previa prenotazione, dalle ore 12,30 alle ore 13,30. I donatori possono prenotare al n. 0803357442 tutti i giorni feriali, dalle ore 12 alle ore 13,30.

