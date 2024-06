Visite e consulenze gratuite dedicate alla prevenzione femminile: in tre ospedali baresi l'Open Day della Fondazione Onda

Prevenzione tutta al femminile. Sono tre gli ospedali della ASL Bari, Altamura, Monopoli e Corato, che partecipano il prossimo 19 giugno 2024 all’iniziativa della Fondazione Onda ETS, promotrice della prima edizione dell’(H) Open Day dedicato alla prevenzione al femminile.

I presidi di Altamura, Corato e Monopoli offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in diverse aree specialistiche: Senologia, Radiodiagnostica, Oncologia medica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina di Laboratorio

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere, per la popolazione femminile, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

Di seguito il programma dettagliato e le modalità di partecipazione:

ASL Bari - Ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: Visita con il ginecologo/a e consulenza

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 - 14:00

Luogo / Sede: 5° piano Ambulatorio di Ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: altamura.ginecologia@asl.bari.it

Note: la prenotazioni partiranno dalla data del 14/06/2024 sulla mail indicata fino ad esaurimento posti le visite previste sono per un numero massimo di 10 donne

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: consulenza con gli oncologi

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 16:00 - 17:45

Luogo / Sede: Ambulatorio di Oncologia 6^ piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0805848216

Note: le prenotazioni avverranno nei giorni dal 10/6/2024 al 14/6/2024 dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/06/2024

Specificare di cosa si tratta: Prevenzione Tumori

Ulteriori Informazioni: Tavola rotonda: Relatori Dott.ssa Ritamaria Calabrese, Dott.ssa Montrone, Dott. Calderoni, Dott.ssa Russo, dirigenti medici U.O.C. Oncologia Ospedale della Murgia.

Orario pomeriggio: 15:00 - 15:45

Luogo / Sede: Ambulatorio Oncologia 6^ Piano

Prenotazione obbligatoria: No

ASL Bari - Ospedale Umberto I di Corato

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: visita ginecologica con ecografia

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: ambulatorio UOC Ginecologia, piano 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5841553

Note: Le prenotazioni si possono effettuare il gg 11/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30, e dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024

Tipologia: eco-mammarie

Ulteriori Informazioni: l'esame è rivolto alle donne di età compresa tra i 29 anni e i 39 anni.

Orario mattina: 10:00 - 11:00

Luogo / Sede: UOSVD RADIODIAGNOSTICA, piano -1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5841553

Note: Le prenotazioni si possono effettuare il gg 12/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ed il gg 13/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30.

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024

Tipologia: ECO-TIROIDE

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 16:00 - 16:30

Luogo / Sede: UOSVD RADIODIAGNOSTICA, piano -1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5841553

Note: Le prenotazioni si possono effettuare il gg 12/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e il gg 13/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30.

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024



Tipologia: DENSITOMETRIA OSSEA

Ulteriori Informazioni: L'esame è rivolto alle donne di età compresa tra i 45 anni e i 60 anni. E' necessario per l'esame comunicare: peso, altezza e data ultima mestruazione.

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Orario pomeriggio: 16:00 - 17:30

Luogo / Sede: UOSVD RADIODIAGNOSTICA, piano -1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5841553

Note: Le prenotazioni si possono effettuare il gg 12/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ed il gg 13/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30.

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024



Tipologia: esami ematochimici - marcatore tumorale della mammella: CA15-3

Ulteriori Informazioni: L'esame è rivolto alle donne di età compresa tra i 18 anni e i 50 anni. Non è necessario eseguire l'esame a digiuno, è sufficiente una dieta leggera.

Orario mattina: 10:00 - 11:00

Luogo / Sede: Laboratorio Analisi, piano terra

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5841562

Note: Le prenotazioni si possono effettuare il gg 11/06/2024 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00

ASL Bari - Ospedale San Giacomo Monopoli

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: Visita con il ginecologo

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 14:30 - 19:30

Luogo / Sede: Ambulatori di Ginecologia e Ostetricia (3° piano)

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/5849265