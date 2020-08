Autista Amtab aggredito su un bus, riunione del Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura: "Più sicurezza per il personale sui mezzi"

E' approdato in Prefettura a Bari il tema dell'aggressione a un autista bus Amtab avvenuta alcuni giorni fa su un mezzo dell'azienda pubblica di trasporto. L'incontro nel Palazzo del Governo per il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Antonio Decaro e del presidente Amtab Pierluigi Vulcano, ha visto la verifica delle misure adottate dall’azienda a garanzia dell’incolumità dei dipendenti e "si è preso atto - spiega la Prefettura in una nota - del tempestivo ed efficace intervento del personale dell’Arma dei Carabinieri che ha consentito l’arresto dell’aggressore".

Esaminata anche la situazione della sicurezza del Comune capoluogo e dei Comuni di Noci e Toritto, con la partecipazione oltre che del Sindaco di Bari anche del Sindaco di Noci e del Vice Sindaco di Toritto. E’ stata disposta un’intensificazione dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo di quei territori, con il supporto di unità dei reparti specializzati e l'avvio di una sperimentazione, d’intesa con alcuniComuni, del protocollo “Controllo di Vicinato”, che potrà prevedere anche il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato.