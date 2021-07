Decorare con gli amigurumi: come dei capolavori all'uncinetto diventano dei veri accessori per la casa

Gli amigurumi per arredare casa: una tecnica giapponese di lavorazione all'uncinetto utilizzata per creare oggetti tridimensionali

L'uncinetto come tutte le attività manuali, aiuta a liberare la mente e rappresenta una vero e proprio trend sempre più popolare negli ultimi tempi. Questa tecnica è inoltre utilizzata per per arredare e decorare casa grazie alla realizzazione di soprammobili e oggetti accessori: l'amigurumi, ad esempio, è un giocattolo lavorato all'uncinetto secondo una tecnica giapponese che permette di riprodurre qualsiasi cosa, dal semplice animaletto ad un centro tavola più sofisticato. Gli amigurumi sono quindi perfetti per decorare una casa oppure la cameretta con fiori e animali. Se volete cimentarvi con questa tecnica, è il momento giusto, basta davvero poco per realizzare veri e propri capolavori.

Amigurumi: come realizzarli

Per realizzare degli amigurumi procurati:

filati di lana o cotone: non molto sottili per ottenere le giuste proporzioni;

uncinetto: in acciaio, alluminio o plastica, si deve soltanto scegliere quello con cui ci si trova meglio;

ago: la cruna deve essere adatta ai filati;

forbici: per rifinire ogni dettaglio;

imbottitura in poliestere: per riempire e dare volume a ogni creazione;

schemi: per capire il procedimento da seguire.

Come decorare casa con gli amigurumi

Arredare una stanza richiede grande attenzione e deve essere funzionale alle esigenze di ogni giorno. Gli amigurumi sono perfetti per creare contrasti cromatici e per aggiungere un tocco vintage agli ambienti.

Ad esempio si può riprodurre o arricchire lo stile shabby chic con cuori all’uncinetto oppure soprammobili delle forme più diverse. Per sottolineare invece l’eleganza e la freschezza dell’arredamento scandinavo, non c’è niente di meglio degli amigurumi dai colori bianchi o tenui. Infine, se vogliamo rendere unica la camera dei bambini, questa tecnica permetterà di creare piccoli e simpatici giocattoli, come ad esempio un'originale giostrina da mettere sulla culla per rendere speciali i sogni dei bimbi.