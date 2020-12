Ghirlanda di Natale fai da te per l' ingresso di casa

Il Natale rappresenta per molti il periodo durante il quale dedicarsi alla realizzazioni di addobbi fatti in casa. Come le luci e le candele anche le ghirlande natalizie sono un addobbo che non può mancare al nostro ingresso di casa, rappresentano il biglietto da visita che apre le porte all'atmosfera magica della nostra casa decorata a festa. In commercio sono disponibili diverse tipologie di ghirlande, con caratteristiche e stili diversi, ma se siete amanti del bricolage perché non crearne una originale con il fai da te? Le pigne, ad esempio, potrebbero essere un'ottima soluzione per chi ama lo stile green. Per abbellirla potrete decorarla con nastri colorati e erbe aromatiche, colorarla, ricoprirla di perline e brillantini. Ecco una guida per la sua realizzazione.

Occorrente

In commercio sono disponibili spray di color oro, argento, bronzo o glitterati che consentono di colorare velocemente le pigne senza troppa fatica. Colori decisamente adatti per le decorazioni natalizie. Dopodichè sarà sufficiente procurarvi:

pigne;

colla vinilica;

forbici;

cotone idrofilo;

spago da cucina;

smalto spray acrilico bianco.

Procedimento

Il procedimento è facile e veloce, iniziate prendendo del cartone e disegnateci sopra la forma di una ghirlanda (cerchio, cuore, stella). Fatto il primo disegno, ne dovete fare un altro, più grande di circa cinque centimetri, all'esterno del cartone. Dopo, ritagliate con le forbici la forma che avete disegnato, prima all'esterno e poi all'interno. Adesso, con abbondante colla a caldo, incollate le pigne tutto intorno alla base. Fate asciugare per bene la struttura prima di abbellirla. La base è pronta, adesso passiamo alla decorazione. Spruzzate un po' di vernice spray bianca sulla punta delle pigne, in modo da dare un effetto neve. Poi, prendete del cotone, formate delle palline e legatele con dello spago. Fatene una decina e legatele alla struttura come se fossero dei soffici fiocchi di neve. Se, invece, amate di più uno stile appariscente e moderno potete semplicemente colorare le vostre pigne con spray glitterati.