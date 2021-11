Dormire bene sotto la trapunta: come scegliere quella giusta? Guida all'acquisto

Con il freddo è davvero piacevole dormire e stare sotto le coperte, infatti alzarsi dal letto la mattina diventa sempre più faticoso.

Coperte, lenzuola, trapunte e piumini sono fondamentali per tenerci al caldo e, allo stesso tempo, donare quel tocco di colore e stile alla nostra camera da letto. Possiamo optare per modelli semplici o più particolari, ma privilegiando sempre tessuti di qualità, come il cotone o la flanella. Una buona coperta dovrebbe assicurarci un'efficace tenuta termica nella stagione invernale e assorbire l'umidità nei mesi estivi, garantendoci un sonno rilassante e sereno. Al momento dell'acquisto dovremmo prendere in considerazione diversi fattori che non riguardano solo il prezzo, ma anche le proprietà anallergiche della coperta, se è facile pulirla, se è picevole al tatto e così via.

Trapunte

In commercio esistono diverse tipologie di trapunte adatte alle diverse stagioni dell'anno:

ultraleggera: leggera e sottile, adatta alla stagione calda;

d'inverno: spessa e pesante, ideale per la stagione invernale.

per tutto l'anno: universale e multistagionale, ma i produttori la raccomandano per la primavera e l'autunno.

Tipi di imbottiture

Anche le imbottiture possono essere di diverso tipo:

piumino: l'imbottitura classica in soffici piume. Questo tipo di trapunta può essere usata per l'intero anno ,scalda e allo stesso tempo cattura l'umidità corporea. Si distingue di solito per estrema leggerezza e morbidezza.

Piumetta: simile al piumino, ma formata dalle piume contenenti anche lo stelo centrale. È più pesante e ha peggiori proprietà termoisolanti.

Lana: imbottitura realizzata in fibre tessili ricavate dal pelo di alcune specie animali. Le trapunte di questo tipo sono flessibili e gradevoli da toccare. Non causa reazioni allergiche e lenisce disturbi reumatici.

Seta: si tratta di un rivestimento di alta qualità ad un prezzo più alto. Questo tipo di trapunta si distingue per le sue proprietà termoisolanti e di buona ventilazione, è antistatica.

Fibra di mais: si forma durante il processo di fermentazione dello zucchero di mais. Particolarmente raccomandato per gli allergici.

Fibra di bambù: rivestimento adatto per qualsiasi stagione, freddo in estate e caldo in inverno. È più morbido della lana, ma al tempo stesso molto resistente. Adatto anch'esso agli allergici.

Fibra di poliestere: molto popolare a causa del basso prezzo, adatto per l'estate. Le fibre conferiscono alla trapunta leggerezza, elasticità ed effetto antistatico.

Granulato siliconico: imbottitura artificiale realizzata in fibre intrecciate per formare glomeruli. Il granulato non si appiattisce, rimane soffice anche dopo il lavaggio.

Dove acquistare i piumini a Bari:

Bassetti Str. Santa Caterina Bari

Novità Del Corredo Via Principe Amedeo, 38 Bari

Piumini Danesi Via Andrea da Bari, 87 Bari

Maddalena Home Via Nicolò Putignani, 49