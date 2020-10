Halloween: idee originali per una casa a tema

Arriva la notte più paurosa dell'anno, siete pronti a dare sfogo alla vostra fantasia decorativa? La notte di Halloween giunge sino a noi tra fantasmi, streghe e zucche decorate e si approfitta di questa occasione per trascorrere la giornata tra spensieratezza e divertimento. Certo, non siamo negli States ma il fenomeno del celebre “dolcetto o scherzetto” ha davvero preso piede a Bari. Non mancano eventi per bambini, spettacoli a tema, manifestazione nei borghi e letture dedicate.

Chi invece decide di organizzarsi in casa, deve pensare a decorare e addobbare la propria abitazione a tema. Ecco alcuni consigli utili per fare un figurone da 'paura'.

Come addobbare una casa da paura

Ci sono tante opportunità per costruirsi un arredo a tema anche fatto in casa: dalle ragnatele alle zucche, fantasmini e candele. Ma non mancano addobbi e arredi già fatti e pronti all'uso e di grande effetto. Disponibili anche in rete, per cui potrebbe bastare davvero qualche clic per organizzare un arredamento da sogno. Anzi, da incubo. Vediamo insieme qualche spunto.

Zucche e ragnatele

Parlavamo delle ragnatele: per chi vuole fare le cose in grande, è disponibile un set così sostanzioso che è in grado di coprire fino a 300 metri quadrati, praticamente una casa intera (e magari anche su due piani). Immancabili anche le zucche: come detto, non è difficile procurarsene una vera e attrezzarla e decorarla con il fai da te. Ma non mancano su Amazon ottime zucche artificiali o da decorazione, accompagnate magari da altre amenità per una perfetta atmosfera autunnale, ghiande e foglie cadenti. Oppure delle luci a led, anche in formato extralarge, a forma di zucca.

Zombie e gream reaper

Per tutti colore che davvero vogliono fare le cose in grande allora ce n'è davvero per tutti i gusti: zombie da pavimento, ad esempio: sguardo assetato di sangue, colorito tutt'altro che rassicurante, lunghi capelli d'argento. Disponibile su Amazon a meno di 40 euro. E ancora, sullo stesso tema, un classico gream reaper o ancora per il per il giardino, testa e mani di zombie come se stessero spuntando dalla terra.

Per chiudere in bellezza, ancora due proposte spaventose: un set per decorare la tavola, pronti per una cena indimenticabile. E quindi il centrotavola che in realtà è un teschio, e una ragnatela nera al posto della tovaglia. Infine un set per decorare il vostro camino: una bella ragnatela di pizzo, ovviamente nera come la notte.