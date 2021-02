Come camuffare i cavi elettrici in casa e creare soluzioni di design

Sono sparsi in tutti gli angoli della casa, vicino la tv, il pc, la play station, il decoder, il microonde e rappresentano l'antitesi dell'home decor: stiamo parlando dei cavi elettrici. Come fare per nascondere tutti questi fili? Anche per una ragione di maggiore sicurezza, in realtà bastano piccoli accorgimenti sia per nasconderli o addirittura per trasformare questo grande nemico in un elemento decorativo, con un pizzico di creatività e ironia è possibile scegliere oggetti contenitori di grande design, li puoi fissare in punti strategici per camuffarli e tenerli in ordine o rivestirli con soluzioni allegre.

Le soluzioni

Ci sono diverse soluzioni da prendere in considerazione: si potrebbero dipingere i fili dello stesso colore del muro e con semplici placche tenerli fermi alle pareti. Perfetto è anche il foro passacavi nel mobile che raccoglie e blocca tutti i fili rendendo ordinato e invisibile il passaggio dei cavi.

Per cavi che devono passare in orizzontale si usano invece appositi zoccolini battiscopa. Nel caso in cui si debbano far passare dei fili in verticale si possono usare le canaline fissate al muro all’interno delle quali si fanno passare i vari fili, ma se si vuole ottenere un effetto estetico più gradevole ci sono anche i pannelli passacavi, oppure i raccogli cavi volanti e tubolari che racchiudono al loro interno tutti i cavi senza essere fissati necessariamente alla parete.

Come nascondere prese e fili elettrici: qui i migliori prodotti online.