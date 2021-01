Arredare in stile boho chic: come creare un ambiente originale, personale e pieno di colori

Le tendenze di arredamento spesso partono dal mondo della moda come è successo per lo stile boho chic nato nel 2000 e oggi divenuto un vero trend: l’arredamento boho chic, che con lo stile shabby condivide il gusto romantico, ma che aggiunge alcuni aspetti dello stile anni Sessanta, va molto di moda.

Cuscini, pouf, tendaggi, tele e stampe colorate danno forma ad ambienti mutevoli, trasformabili e adattabili, per una casa dallo spirito accogliente e informale. Il boho chic prende il suo nome dall'abbreviazione dei due stili che lo caratterizzano: il bohemien e lo chic. Il bohemien si rifà allo stile di vita degli artisti del diciannovesimo secolo, mentre il cosiddetto chic è il termine che indica la raffinatezza e l'eleganza.

Pezzi d'antiquariato a complementi d'arredo moderni

Uno dei must del boho chic è l'unione del vecchio e del nuovo, un mix vincente che se saputo calibrare sarà in grado di creare un ambiente davvero particolare.

Riciclo

Il riciclo è l'elemento principale del boho chic ed è proprio questo aspetto che rende questo stile bello ed anche molto conveniente dal punto di vista economico.

Colori vivaci

Il boho chic non ha paura di utilizzare colori forti sulle pareti di casa, anche diversi tra loro e in grado di creare quel disordine ordinato che lo caratterizza. Optate per colori caldi che vanno dal rosso all'arancione. Per quanto riguarda i tessili, invece, via libera alle fantasie orientali.

Le piante

Un altro elemento imprescindibile per un arredamento boho chic è l'uso delle piante da appartamento. Meglio optare per piante dalle foglie verdi e senza fiori. Il boho chic ama il verde e la sensazione di accoglienza e calore che creano le piante in casa. Per creare un perfetto stile boho chic in casa sarebbe ideale l'uso di piante rampicanti che danno la sensazione di trovarsi in un giardino.