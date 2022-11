Black Friday in città, ma i baresi si fanno tentare dagli sconti? "Non tutti li applicano, ma in questo periodo servono"

'Black week', 'Black days', 'Black friday': solo alcuni dei tanti nomi con cui i negozi in città annunciano i saldi in anticipo, mutuando la formula che tanto forte va in America. Il Black Friday dovrebbe essere limitato alla sola giornata di venerdì, ma per le vie dello shopping del Murattiano si moltiplicano le offerte per attirare nuovi clienti. Abbiamo chiesto ai baresi che ne pensano.