'La fata Cristal' in scena al teatro Casa di Pulcinella

Spettacolo di pupazzi, burattini e attori con Anna Chiara Castellano Visaggi e Marianna Di Muro.

pupazzi Lucrezia Tritone

regia PAOLO COMENTALE età suggerita 3 – 8 anni

Lo spettacolo mette in scena una storia scritta da un gruppo di bambini, dell’Istituto Comprensivo di Spinazzola, vincitrice del premio della critica al concorso di scrittura creativa nell’ambito della prima edizione del Premio Aurora.

Il racconto narra di un viaggio che due fratelli, Giulio – buono e generoso – e Michele – furbo e prepotente – affrontano nel Bosco delle mille ombre.

Il Bosco e il suo silenzio, il buio, le ombre e i suoi inquietanti rumori rappresentano la più ancestrale delle paure dei bambini: la paura di perdersi… la paura dell’abbandono.

Il cammino dei nostri protagonisti si trasforma, man mano che la storia si dipana, in una girandola di situazioni divertenti, fatta di incontri, indovinelli, sfide, corse, pianti e imprevisti che i due fratelli affrontano insieme con sorprendente coraggio.

Gli spettatori saranno accompagnati nel magico Bosco, viaggio quindi come metafora della vita, e scopriranno che la paura è in ognuno di noi e che per superarla dobbiamo credere in noi stessi.

BOTTEGHINO

Biglkietti in vendita su vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13.

biglietto unico €8,00 a partire dai 3 anni. Riduzione €6,00per gruppi ma partire da 5 persone.

