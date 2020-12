3 piante natalizie: le più belle per decorare casa

Natale è sinonimo di addobbi, alberi decorati, luci, presepi e ghirlande: nelle case tutti si adoperano per creare una magica atmosfera di festa.

Non solo l'interno delle case sono a festa ma anche balconi, giardini e terrazzi diventano i luoghi di luci e decorazioni varie. Non possono mancare, le piante tipiche del Natale che con i loro colori e profumi vengono regalate anche come portafortuna.

Usare le piante vere è un ottimo modo per personalizzare casa e distaccarsi dalle classiche decorazioni. Inoltre, sono un regalo perfetto per chi ama la natura e dedicare il tempo libero al giardinaggio.

Vediamo insieme 3 piante tipiche pronte a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Natale.

Pungitopo

La pianta racchiude in sè i colori classici del Natale, foglie verdi e bacche rosse. Presente in numerose case come addobbo che arricchisce il centrotavola e le ghirlande. Anche se le foglie presentano aculei, spesso viene regalata perchè simbolo di buona fortuna. Le bacche rosse fin dall'antichità sono state il simbolo di ricchezza. La pianta quando sboccia in primavera ha sfumature sul porpora per poi avere le foglie verdissime con i bordi variegati bianco/giallo. In grado di arrivare fino a 8 metri d'altezza, può resistere alle basse temperature fino a -20°C e si adatta sia all'esposizione in pieno sole che in mezza ombra.

Stella di Natale

Piccola o grande, la Stella di Natale è la pianta per eccellenza delle festività e non può mancare in nessuna abitazione. Originaria del Sud America è diventata una costante natalizia in ogni casa. Per resistere all'inverno e per fiorire ha bisogno di stare al buio e di evitare il ristagno dell'acqua nei vasi. Lontana dalle fonti di calore e in una zona luminosa della casa, sarà perfetta per creare anno dopo anno la giusta atmosfera natalizia.

Agrifoglio

Non solo la casa, ma anche il giardino merita di essere addobbato e quale pianta migliore se non l'Agrifoglio? Anche questa con le bacche rosse colorerà nelle tinte tipiche del Natale il balcone o il terrazzo, e riempirà di fortuna casa vostra. Perfetta anche per l'interno, può diventare un'elegante decorazione in salotto o nel corridoio. Un'idea regalo originale per far sentire il vostro affetto ad una persona speciale o amante della natura.