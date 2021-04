Vasi creativi: come trasformare un vecchio pneumatico in una simpatica fioriera

La primavera è il momento giusto per dedicarsi alla cura delle piante e alla riorganizzazione dei giardini. Non occorre però necessariamente spendere una fortuna per rinnovare gli spazi esterni con stile e creatività. Se siete degli amanti del fai da te scoprirete che potrete realizzare fioriere e vasi con materiali riciclati: scatole di legno, pneumatici usurati, insomma gli oggetti da poter utilizzare sono davvero tanti. Basta avere in mente un'idea precisa. Ecco qualche consiglio su come creare dei vasi originali con il fai da te grazie a degli pneumatici usurati.

Fioriere fai da te

Avete degli pneumatici da gettare via? Non fatelo, questi ultimi sono l'ideale in giardino e in terrazza e si prestano perfettamente alla coltivazione di piante e fiori. Con gli pneumatici è infatti possibile realizzare fiorire di diverse dimensioni, adatte ai diversi scopi. Ecco qualche idea:

potete fissare gli pneumatici alla parete, creando così un giardino verticale e salvaspazio;

potete realizzare delle composizioni posizionando gli pneumatici direttamente a terra;

potete realizzare delle singole e classiche fioriere di diverse dimensioni ed altezze.

Come creare il vostro vaso

Per trasformare lo pneumatico in una splendida fioriera vi basterà seguire questi semplici passi: