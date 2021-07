Serate In terrazza al fresco ma ricoperti di punture: ecco le piante antizanzare, quelle più efficaci da coltivare in giardino

Trascorrere le serate sul balcone, in terrazza o in giardino e godere del fresco in compagnia di amici davanti ad una buona bevanda fresca: è quello che ci vuole quando il caldo non ci dà tregua. Ma l’estate porta con sé oltre al caldo e alle belle giornate anche le immancabili zanzare. Se in casa possiamo difenderci con l’aiuto di zanzariere magnetiche o elettriche, all’esterno una soluzione arriva direttamente dalle piante.

Ci sono fiori con un odore particolare, che infastidiscono gli insetti in maniera naturale. Posizionate vicino alle finestre, se disposte l’una vicino all’altra, creeranno una vera e propria barriera anti insetti che permetterà di vivere al meglio le giornate all’aperto e renderanno l’esterno più piacevole e colorato. Ecco le piante per allontanare le zanzare.

Piante aromatiche

L’estate è la stagione dei colori e dei profumi. Gli amanti del verde e della buona cucina non possono rinunciare alle piante aromatiche, basilico, menta e rosmarino sono repellenti efficaci che oltre ad arricchire i piatti terranno lontane zanzare, api, vespe e altri insetti.

Erba gatta

Chi ha un gatto conosce perfettamente questa pianta dai ciuffi lunghi e dalla fioritura perenne. Facile da coltivare, è un repellente efficace anche contro le zanzare e gli altri insetti.

Citronella

Conosciuta sotto forma di spray, cerotti o candele, la citronella è il repellente antizanzare naturale più utilizzato. La pianta perenne cresce nei climi caldi e umidi, ma si adatta anche alle nostre temperature. Inoltre, viene utilizzata nella cucina asiatica per realizzare piatti agrodolci.

Calendula

L’odore forte e persistente della Calendula è un ottimo repellente. Dai fiori colorati che vanno dal rosso, all’arancione al giallo acceso, si estraggono oli essenziali che vengono utilizzati spesso in cosmesi per produrre creme di bellezza.

Lantana Camara

La pianta spontanea cresce soprattutto nelle zone costiere perché ha bisogno di un clima mite. L’odore pungente è ottimo per tenere lontani gli insetti, inoltre dai fiori colorati si estrae un olio essenziale che ha differenti usi.

Monarda

La monarda è una pianta che fiorisce in estate e ha i fiori di colore rossastro. L’aroma particolare, simile al bergamotto, è un ottimo repellente contro le zanzare. Adatta ad un clima mite, da questa pianta si ricavano anche essenze e oli naturali che vengono utilizzati in cosmetica o in medicina.

Incenso

Diffusa sotto forma di bastoncini, l’incenso è una pianta ornamentale che abbellisce l’esterno e nello stesso tempo allontana le zanzare. Proveniente dai paesi tropicali, cresce bene nelle zone miti e in inverno deve essere protetta dal freddo.

Eucalipto

L’eucalipto è un albero diffuso in Australia e ha una crescita rapida. Le foglie sono caratterizzate da un colore bluastro, da cui si ricava un olio essenziale che ha un’azione antibatterica e disinfettante. Le foglie, inoltre, grazie al loro odore pungente tengono lontane le zanzare.

Lavanda

Ci sono diversi tipi di lavanda, ma quella officinale è efficace contro gli insetti, per profumare gli ambienti o nella produzione di cosmetici. Il profumo delicato e lo stelo lungo con tanti fiorellini viola, danno alla pianta un aspetto elegante che non può assolutamente mancare in giardino o sul balcone.

Geranio

Molto diffuso per abbellire e colorare i balconi, il fiori del Geranio hanno un caratteristico odore che allontana efficacemente le zanzare. Facile da coltivare, ha bisogno solo di essere esposto a mezz’ombra.

