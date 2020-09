Timo, Rosmarino, Basilico e Salvia: come coltivare le piante aromatiche sul tuo balcone

Le piante aromatiche le usiamo spesso in cucina e possono essere tranquillamente coltivate sul balcone o meglio ancora in giardino.

Durante l'estate, quando le temperature diventano insopportabili e il caldo non lascia tregua le aromatiche annuali e perenni come il rosmarino, il basilico, il timo e la salvia richiedono cure particolari.

Innanzitutto devono essere annaffiate periodicamente ma attenzione, l'acqua non deve essere troppa altrimente si rischia di bruciarle. Un altro fattore da tenere a mente è l'esposizione: devono essere collocate alcune completamente al sole altre all'ombra.

Timo

Predilige il sole e dovete annaffiarla solo quando il terreno diventa secco. Occhio a non lasciare acqua nel sottovaso. Il timo va messo in un vaso di buone dimensioni il cui diametro deve essere almeno di 30 cm e mediamente prodondo. Se decidete di usare le sue foglie in cucina allora tagliate i rametti interi con una forbice. In questo modo l'aroma si conserverà del tutto e i vostri piatti risulteranno molto più profumati.

Rosmarino

Anche questa pianta deve essere collocata sempre al sole e ha bisogno dell'acqua ogni 8-10 giorni.Se l'acquistate occorre rinvasarla in un vaso di terracotta e prima di gettare del terreno al suo interno magari cercate di coprire il fondo con della argilla espansa: aiuterà a drenare l'acqua in eccesso.

Basilico

E' una pianta non sempre facile da tenere viva soprattutto nei periodi di grande caldo. Come fare? Dovete esporla sempre alla luce, annaffiarla quando vi accorgete che il suo terreno diventa secco. Sicuramente non predilige la siccità ma nenache la troppa acqua per cui annaffiatela poco e spesso. Ogni tanto tagliatele i fiori, in questo modo cresceranno foglie nuove e molto aromatiche.

Salvia

E' una pianta semplice da coltivare. Dovete esporla al sole e bagnarla solo quando serve: la salvia soffre i ristagni. Come per il basilico dovete cimarla con le mani aiutandovi con il pollice e l'indice e strappare le foglioline.