Attico di lusso nel cuore di Bari: un sogno a due passi dal mare dove il fascino dell'antico si sposa all'eleganza del moderno

Il fascino dell'antico si sposa all'eleganza del moderno: è quello che sitrova nella suggestiva residenza completamente ristrutturata con un progetto architettonico di altissimo livello che lo STUDIO CAVALLO S.R.L. sul sito https://it.luxuryestate.com/ propone in vendita.

Un'abitazione unica nel suo splendore non solo per lo stile ma anche per gli spazi, 300 mq circa coperti distribuiti su due livelli dal quali ammirare una delle più belle zone di Bari.

Caratteristiche

L’ampia zona living caratterizzata dalle volte affrescate e dai meravigliosi affacci sulla piazza, non sono che tra i dettagli di una delle abitazioni più importanti del panorama immobiliare barese. I soppalchi con librerie a vista e gli incantevoli affacci dell’ampia terrazza di esclusiva proprietà, concludono la breve descrizione di un immobile che vale la pena valutare se si desidera una dimora di assoluta eleganza.

