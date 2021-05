Torre a Mare: ecco la villa di lusso con piscina, giardino attrezzato e una comoda zona fitness

Desiderate una casa da sogno, magari a due passi dalla città e in una posizione strategica per raggiungere facilmente le più ambite località della costa?

Ecco allora quello che fa per voi, in vendita nell’esclusivo complesso “Golden Residence” di Torre a Mare un'eccezionale villa di 174 m² dotata di ogni confort, con piscina e straordinIrio giardino attrezzato con living e cucina, per poter godere in pieno l’outdoor.

Si legge sulla pagina di Luxury Estate che Leontis Real Estate, società che gestisce l'immobile, propone la vendita dell'abitazione a 489.000 euro.

L’abitazione ha delle ottime finiture di pregio che saltano subito all’occhio: la villa si sviluppa su due livelli, al piano terra troviamo ingresso su un luminoso e ampio soggiorno impreziosito da una scala ellittica, zona pranzo, cucina abitabile e bagno di servizio.

Al piano inferiore troviamo una zona notte con 3 camere da letto, di cui una matrimoniale con due cabine armadio separate, un bagno privato, con l'affaccio sul giardino esterno. Il piano inferiore inoltre è dotato di ulteriore ampio bagno e un locale dedicato al fitness.



L'impianto domotico assicura in maniera precisa la gestione della casa: sarà possibile gestire dall’app l’apertura e chiusura della proprietà, l’illuminazione, le tapparelle, il vasistas, riscaldamento a pavimento ed il raffreddamento.

Torre a Mare è un'incantevole zona a due passi dalla città, servitissima da ristoranti tipici del posto e ben collegata con il cuore di Bari.