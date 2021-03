Case da sogno: un salto nella storia dei primi del '900 tra le meraviglie di una Villa d'epoca nel cuore di Poggiofranco

Il Gruppo Bodini propone la vendita di una singolare e suggestiva Villa d'epoca risalente ai primi del '900.

L'incantevole abitazione storica si trova nel signorile quartiere di Poggiofranco, non lontano dal Circolo Tennis, in un contesto residenziale costituito prevalentemente da ville unifamiliari e villini in complessi residenziali.

Caratteristiche

La proprietà, caratterizzata da un'imponente scala di accesso al piano rialzato, si compone di tre livelli completamente autonomi ed abitabili anche singolarmente ed insiste su un terreno di complessivi mq. 2.100,00 ca..



Il piano rialzato si compone di un ampio ingresso di rappresentanza, un doppio salone per il soggiorno/pranzo, una cucina con angolo cottura in muratura e una camera da letto matrimoniale con annesso bagno. Al piano un'ampia terrazza chiusa da una una struttura in legno e vetro colorato in stile Liberty, con un bagno ed un bucataio.



Al piano rialzato, dal disimpegno, si accede all'ampio soggiorno/pranzo con angolo cottura, alle due camere, al doppio bagno con idromassaggio e doccia. Una terrazza sul retro della Villa coperta con suggestivo affaccio sul giardino di proprietà.



Nella taverna al piano seminterrato, caratterizzata dalle alte e suggestive volte a botte in pietra a facciavista, troviamo un grande salone con camino in pietra, una sala da biliardo, una sala da pranzo con cucina in muratura a vista e un bagno.



La Villa completamente restaurata, dotata di ascensore interno, si presenta in buone condizioni di manutenzione e rifinita con materiali di ottima qualità.



La proprietà in Vendita si completa di un ampio giardino con laghetti artificiali e piante pregiate su cui insiste una depandance composta da un soggiorno, una cucina, una camera da letto e bagno. Inoltre ampi piazzali allestiti per pranzi e cene all'aperto con barbecue, forno a legna in pietra e cucina in muratura. Zona a parcheggio coperto per quattro auto.

