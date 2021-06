Locorotondo, lusso incastonato nella roccia pugliese: ecco lo splendido cottage con vista panoramica sulla valle D'itria

In vendita un meraviglioso complesso di trulli tradizionali totalmente ristrutturati al centro dello splendido e caratteristico paesaggio della Valle D'Itria.

Caratteristiche

I trulli, dispongono di nove posti letto e di tre bagni con vasca idromassaggio, e sono posizionati nella parte alta della struttura, dove godono di una splendida vista panoramica sui monti e sulla piscina.

L'intera proprietà dispone di oltre un ettaro di terreno in perfetto stato di manutenzione, sul quale si alternano parti a prato, pavimentazione in lastre calcaree, parti a verde con roccia e piantumazione di essenze locali.

La struttura dista circa 14 km dal mare e dallo svincolo della SS. 379 / E55, che permette di raggiungere i centri più importanti e rinomati del turismo pugliese.

Sono parte della vendita, due progetti in fase di approvazione definitiva che prevedono un ampliamento di 120 mq. su due livelli, in posizione adiacente alla struttura esistente, e la realizzazione di una villa di 300mq..

(Info https://it.luxuryestate.com/)