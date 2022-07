Case al mare: il mercato immobiliare di Polignano a Mare

Casa e vacanze, un binomio azzeccato nella stagione estiva: Tecnocasa ha presentato gli esiti dell'ultima indagine sul mercato immobiliare nelle località meta tradizionale dei vacanzieri.

Polignano a Mare

L'affascinante meta turistica a sud di Bari è ormai la sede estiva (e non solo) di molti turisti italiani e stranieri che decidono di trasferirsi qui per godere del bellissimo mare e della buona cucina locale.

Tecnocasa ha realizzato un focus mostrando i dati del mercato immobiliare di Polignano a Mare relativi alla seconda parte del 2021: i prezzi sono rimasti stabili.

Particolare interesse hanno ricevuto le case in campagna, già evidenziato lo scorso anno. Sono state ricercate sia da acquirenti italiani sia da stranieri provenienti dal Nord Europa. In caso di acquisto di terreno finalizzato alla realizzazione di una casa di campagna, le disposizioni comunali prevedono di destinare parte della proprietà alla coltura.

I prezzi

Zona panoramica - I terreni più facilmente raggiungibili in zona panoramica, specie se vista mare, possono costare intorno a 10-12 € al mq, per scendere a ca. 5 € al mq quando manca l’accessibilità e la panoramicità. Sono acquistati da chi apprezza la campagna polignanese, suggestiva quanto quella della Valle d’Itria, senza però rinunciare al mare.

In paese - La casa in paese è ricercata prevalentemente da chi desidera realizzare immobili da mettere a reddito e si orienta sulla costa dove i prezzi sono decisamente più elevati e possono raggiungere 4000 € fino a 6000 € al mese, in altra stagione, specie locando settimanalmente. Piacciono il lungomare Domenico Modugno recentemente impreziosito dalla realizzazione di un’ampia area pedonale realizzata in largo Gelso, l’omonimo quartiere e il Borgo Antico.

Ville singole - Sulla costa ci sono anche ville singole da 500-600 mila €. A titolo di esempio un bilocale ottimamente rifinito e ben posizionato acquistato per 100 mila € si potrebbe affittare a 4800 € a luglio e ad agosto.

Polignano a mare piace sia per la presenza del mare e delle scogliere sia per la vicinanza alle spiagge di Monopoli e a località di interesse turistico come Castellana Grotte, Alberobello, Ostuni e Martina Franca. Sono stati ultimati degli interventi di nuova costruzione nella zona Nord e Sud di Polignano a prezzi medi di 3000 € al mq, superabili se fronte mare.

(Fonte Tecnocasa)