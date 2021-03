Case da sogno: prestigioso agriturismo nelle campagne di Polignano a Mare

Il Kensington International Group propone la vendita di uno splendido agriturismo dell'800 nelle campagne della bellissima Polignano a Mare. La proprietà, che si estende su una superficie di circa 20.000 mq, ha una superficie coperta di 1100 mq, tutti accuratamente restaurati in cui assaporare il gusto del tempo segnato dalla natura. La Masseria ospita tre appartamenti indipendenti, ciascuno con quattro posti letto, un ingresso e una terrazza esterna. Ogni appartamento si affaccia su un'incantevole piscina, circondata da una rilassante area prendisole. L'intera proprietà è circondata da un ampio giardino incontaminato e un'oasi di ulivi. La proprietà rappresenta un vero e proprio microcosmo in pietra locale e calce bianca, con arredi in ferro battuto e dettagli raffinati, dettagli ereditati dalla tradizione rurale. Spazi accoglienti in cui il tempo scorre lentamente.

(Fonte Luxuryestate per Kensington International Group)