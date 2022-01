Cantina di vini in casa: come crearla in tre semplici mosse

La sistemazione delle bottiglie deve seguire uno schema preciso , nella parte bassa vanno sistemate quelle di spumante ei vini bianchi che hanno bisogno di una temperatura più bassa. Le bottiglie di vino rosso invece vanno nella parte più alta in cui la temperatura è più calda. Quelle che devono stare ferme ad invecchiare, poi, devono essere posizionate sempre orizzontalmente, ma con il collo leggermente rialzato. I vini liquorosi, infine, vanno posizionati verticalmente perché sono quelli che si consumano prima.

Quando si ha una cantina bisogna pensare alla praticità e all'organizzazione, dunque una volta costruiti gli scaffali, si devono inserire anche dei divisori tra una bottiglia e l'altra per evitare che si muovano e assicurargli così stabilità. Queste vanno posizionate orizzontalmente con l'etichetta ben visibile per renderla leggibile.

La cantina deve essere funzionale e bella esteticamente, quindi non possono mancare gli scaffali . La scelta del materiale con cui realizzarli è un aspetto molto importante, ma spesso sottovalutato. Il migliore è il legno perché mantiene stabile il livello di umidità, mentre non si devono utilizzare quelli di metallo perché trasmettono velocemente il calore.

In questo caso dobbiamo ricreare un ambiente con alcune particolarità come specifiche:

Se non si ha uno spazio con queste caratteristiche dobbiamo evitare ambienti come la cucina e il salotto, meglio scegliere un ripostiglio o un garage vuoto.

L'ambiente ideale in cui costruire una cantina è lo scantinato o un seminterrato , l'importante è che non sia circondato da elementi di disturbo. Ad esempio, meglio evitare alimenti che possono diffondere che interferiscono con quelli del vino, oppure elettrodomestici che generano vibrazioni capaci, nei casi estremi, di rompere le bottiglie.

Se realizzata nel modo giusto, rappresenta il deterioramento del vino e rappresenta un elemento di design accattivante. Se si desidera utilizzare questo spazio del vostro appartamento in modo, bisogna prendere in considerazione diversi aspetti.

Costruire una cantina in casa richiede una cura particolare, gli appassionati di vino lo sanno bene. Il vino ha bisogno di un ambiente adatto perchè possa conservarsi integro e mantenere inalterate le sue proprietà.

Cantina di vini in casa: come crearla in tre semplici mosse