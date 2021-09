Acari nel materasso: perchè si formano e come eliminarli

Dormire bene vuol dire non soltanto avere un materasso confortevole ma anche pulito e igienizzato, soprattutto per chi soffre di allergia agli acari: ecco come intervenire con degli ottimi rimedi naturali

Uno dei problemi comuni per chi soffre di allergia agli acari è quello di cercare di eliminarli dal materasso, luogo privilegiato nel quale si annidano. Il sonno è fondamentale per moltissimi motivi legati alla salute e la sua qualità dipende anche dall’igiene. Ecco perché un buon materasso deve essere morbido e comodo, oltre che pulito alla perfezione.

Purtroppo gli acari sono piuttosto resistenti, anche perché si tratta di qualcosa che è invisibile a occhio nudo. Come recita un antico detto cinese, quando si conosce il proprio nemico, la vittoria è sicura, dunque è utile approfondire cosa sono di preciso gli acari.

Perché si formano gli acari

Gli acari non sono altro che aracnidi che hanno dimensioni davvero minuscole, circa un quarto di millimetro. Questi parassiti non possono essere notati come accade con una formica oppure un altro insetto, in più sono dannosi per la nostra salute, visto che si nutrono di pelle umana e causano allergie.

Uno dei problemi principali che provocano è quello all’apparato respiratorio, in quanto sono associati a molte intolleranze alla polvere. Per eliminarli ed evitare che riescano a proliferare nel materasso, bisogna seguire una serie di accorgimenti.

I consigli per avere un materasso pulito

La scelta del materasso dovrebbe essere fatta con grande attenzione. Ad esempio, è preferibile sceglierne uno antiacaro e traspirante, mentre i cuscini ideali sono quelli in lattine o poliuretano per rendere la vita impossibile agli acari. Con alcune buone pratiche, poi, si riesce a evitare la proliferazione dei parassiti:

Areare la stanza il più possibile dopo che ci si è svegliati

Aspirare con grande cura e regolarmente il materasso

Usare materassi e cuscini sfoderabili per un migliore lavaggio

Sfruttare la luce del sole che infastidisce gli acari

Effettuare lavaggi ad alte temperature

Disinfettanti naturali

I rimedi naturali sono sempre utili e preziosi per i piccoli e grandi inconvenienti casalinghi. Lo stesso discorso vale per il materasso e gli acari: esistono diversi prodotti che si possono utilizzare per disinfettare in modo soddisfacente quella che è la parte fondamentale del nostro letto. Curiosi di scoprire i più comuni? Ecco i principali:

Bicarbonato di sodio : non dovrebbe mancare in nessuna casa, in quanto è versatile e riesce a risolvere tanti problemi. Economico ed ecologico, il bicarbonato ha un’azione disinfettante molto potente e qualsiasi sostanza nociva può essere eliminata. Serve anche a prevenire la formazione di altri acari, impedendo il loro sviluppo. Il consiglio è di cospargere la superficie del materasso e di lasciar agire il bicarbonato per diverse ore, rimuovendo poi il tutto con l’aspirapolvere.

: non dovrebbe mancare in nessuna casa, in quanto è versatile e riesce a risolvere tanti problemi. Economico ed ecologico, il bicarbonato ha un’azione disinfettante molto potente e qualsiasi sostanza nociva può essere eliminata. Serve anche a prevenire la formazione di altri acari, impedendo il loro sviluppo. Il consiglio è di cospargere la superficie del materasso e di lasciar agire il bicarbonato per diverse ore, rimuovendo poi il tutto con l’aspirapolvere. Oli essenziali : l’alternativa è quella degli oli a base di tea tree, lavanda ed eucalipto. Favoriscono l’igiene del materasso, disinfettandolo con l’utilizzo di poche gocce e asciugando la superficie con grande attenzione.

: l’alternativa è quella degli oli a base di tea tree, lavanda ed eucalipto. Favoriscono l’igiene del materasso, disinfettandolo con l’utilizzo di poche gocce e asciugando la superficie con grande attenzione. Acqua e bustine da tè: utilizzando uno spruzzino si può utilizzare anche una soluzione a base di acqua tiepida e tè per ottenere gli stessi risultati in termini di igienizzazione del materasso. Dopo aver lasciato in infusione le bustine, il liquido sarà pronto per la pulizia, lasciando poi asciugare alla luce del sole per un effetto migliore.

