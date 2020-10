Soluzioni salvaspazio per l'armadio dei bimbi: come sfruttare al meglio i cassetti e conservare gli accessori

Il cambio di stagione non riguarda solo i grandi ma anche i più piccini. Capita spesso di rimandare perchè in fondo pensiamo sia più esemplice ma sistemare gli armadi è un’operazione lunga e noiosa soprattutto quando si tratta di quello dei bambini. I piccoli crescono velocemente quindi molti dei capi devono essere eliminati perché non vanno più bene. Oltre al classico cambio di stagione anche la partenza per una vacanza o il ritorno da questa sono l’occasione giusta per fare spazio e liberarsi di tutto ciò che non serve.

Nell’armadio dei bambini deve essere tutto a portata di mano e ben visibile soprattutto perchè le dimensioni non sono le stesse rispetto a quelle degli adulti.

Ecco alcuni trucchi per sistemarlo in poco tempo e nel modo migliore.

Eliminare ciò che non serve

La prima cosa da fare è eliminare tutti i vestiti che non entrano più al piccolo. Potete metterli all’interno di buste da dare in beneficenza o a parenti con bambini piccoli.

Se acquistate capi con i saldi o scambiate vestiti usati con le amiche, meglio metterli in ordine in base alle taglie e alla stagione. La cosa migliore è organizzarli all’interno di buste o di scatole divise in base al modello per avere la certezza di utilizzarli nel momento giusto!

Dividere i vestiti per tipologia

Per trovarli meglio e avere un guardaroba ordinato, dovete dividere i capi per tipologia, separando quelli da sport, da quelli destinati alla scuola. Quelli che si usano meno frequentemente possono essere messi nella parte superiore dell’armadio insieme alle lenzuola, agli asciugamani e alle coperte. Potete sistemarle all’interno di scatole che proteggono il contenuto da sporco e polvere.

Sfruttare al meglio i cassetti

I cassetti all’intero di un armadio sono indispensabili per conservare la biancheria, i pigiamini. Per rendere indipendenti i piccoli, potete utilizzare una piccola cassettiera con antine in cui inserire t-shirt, pantaloni, camicie e tutto quello che effettivamente può indossare nel quotidiano. Non solo avrete tutto a portata di mano, ma il piccolo potrà prenderli da solo e imparare ad essere autonomo.

Organizzare la barra appendiabiti

La barra appendiabiti come per l’armadio degli adulti, è destinata ad ospitare tutti quegli abiti più lunghi come giubbini e maglie voluminose. In questo modo non ingombreranno e riuscirete a trovare quello di cui avete bisogno soprattutto se decidete di dividerlo in base alle occasioni o al colore. Anche in questo caso potete rendere autonomo il piccolo scegliendo delle grucce con colori differenti in base all’utilizzo del capo. Il bambino di sicuro non li potrà prendere in autonomia, ma con un semplice colpo d’occhio saprà scegliere il capo che vuole indossare in base all’occasione.

Conservare gli accessori

Gli accessori anche se piccoli possono essere difficili da sistemare perché non si usano tutti i giorni. Per questo meglio organizzarli nel modo corretto, sciarpe, cappelli, cinture o costumino possono essere messi all’interno di un organizer da armadio dividendoli per stagione. In questo modo in un attimo avrete quello che vi serve.

Ora che avete organizzato l’armadio potete preparare la valigia o concedervi il meritato relax in compagnia del piccolo!

