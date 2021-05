Caldo e moscerini: i rimedi naturali per allontanarli

La bella stagione e le alte temperature ci portano a fare spuntini freschi e gustosi come una pescao una fetta di anguria. Come sappiamo però, le fragranze e i profumi della frutta sono un richiamo fortissimo per tante persone e purtroppo anche per chi non dovrebbe avvicinarsi a questi prodotti della natura se si vuole evitare che si rovinino. Stiamo parlando dei moscerini che, sul più bello, arrivano spesso a ronzare attorno a mele, banane, pesche e albicocche, una vera e propria seccatura. Per allontanarli e avere una frutta sana, pulita e priva di rischi, ci si può affidare ad una serie di trucchi casalinghi che faranno sparire anche il moscerino più curioso.

L’importanza del frigorifero

Più che un trucco, questo è un consiglio per tenere lontani i moscerini che sono spesso attirati dalla frutta molto matura. Il frigo è fondamentale in questo caso: mettere in mostra i frutti raccolti magari dall’albero di casa è sempre qualcosa di piacevole e che riempie di orgoglio, ma quando sono maturi al punto giusto, soprattutto d’estate, si dovrebbe spostarli in questo elettrodomestico per allungare la conservazione.

“Bevande” speciali

Per allontanare i moscerini della frutta si possono sfruttare quattro ingredienti per preparare dei composti che hanno del miracoloso in queste situazioni. Il vino e l’aceto sono un toccasana contro i fastidiosi insetti, visto che sono attirati dal loro odore e ne bastano poche gocce in una ciotola, avendo cura di coprire tutto con la pellicola e di bucherellarla per far fuoriuscire la particolare essenza. Lo stesso discorso vale per l’acqua e lo zucchero. Quest’ultimo va sciolto nel liquido, una miscela che attira qualsiasi moscerino e che mette al riparo la frutta.

L’utilità degli odori

Quando si lascia la frutta in bella vista sul davanzale, si dovrebbe ricordare anche di posizionare qualche odore che ai moscerini non piace per niente. La mente e l’origano sono perfetti per questo scopo, visto che la fragranza allontana in modo immediato gli insetti: è sufficiente sistemare qualche foglia su dei vasetti e il risultato sarà eccezionale, provare per credere!

Oli essenziali per scoraggiare gli insetti

Anche gli oli essenziali possono tornare molto utili per proteggere la frutta. Quelli di eucalipto, oppure di geranio o ancora di citronella sono tra i migliori in assoluto se si vuole che i moscerini siano a debita distanza. Le essenze sono anch’esse poco gradevoli per gli insetti che non resisteranno nemmeno un secondo a poca distanza da un diffusore o da un bastoncino impregnato.

La versatilità del bicarbonato di sodio

Ogni volta che c’è un problema in casa, ci si può affidare quasi a occhi chiusi del bicarbonato di sodio. Risolve molti inconvenienti e soprattutto è fondamentale per una maggiore igiene in qualsiasi stanza. I moscerini, infatti, adorano l’umido, in particolare quello che si forma nell’immondizia. Quindi per tenerli alla larga non c’è niente di meglio che pulire regolarmente la pattumiera con un po’ di bicarbonato e acqua. In alternativa può essere molto valida anche la soda che si usa per il bucato.

Attenzione all’acqua stagnante

L’acqua stagnante è una delle più grandi “alleate” dei moscerini della frutta. Se si vogliono far maturare in pace pesche ed albicocche, ma anche prugna e uva, bisogna evitare che questo liquido si formi nei sottovasi delle piante.

