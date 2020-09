Piccioni su balconi e grondaie: i sistemi per allontanarli da casa

Finestre, cornicioni e terrazze diventano una dimora accogliente per alcuni volatili: nelle grandi città molti di noi hanno il problema della colonizzazione dei piccioni che spesso trovano perfette le nostre abitazioni.

Niente in contrario verso gli animali ma questi possono diventare un serio problema perchè oltre ai rumori,questi simpatici volatili, amano fare il nido su caldaie, condizionatori, grondaie e tetti sporcando, con i loro escrementi, ogni superficie oltre che a logorale per il loro grande potere corrosivo. L'ambiente diventa inospitale e antigienico e il loro guano è ricco di parassiti rappresentando un reale pericolo per la nostra salute.

Quanto sono pericolosi i piccioni

I piccioni possono essere veicolo di circa 60 diverse malattie, alcune anche gravi. Ecco le più pericolose

Criptococcosi Si tratta di un'infezione che in genere si innesca a livello polmonare potendo poi raggiungere, attraverso il sistema circolatorio, encefalo e meningi, con esiti anche fatali soprattutto nei più piccoli

Istoplasmosi Sugli escrementi lasciati in grande abbondanza dagli stormi di piccioni prolifera l’Histoplasma, un fungo che nell'uomo può generare un'infezione acuta o cronica, localizzata o diffusa, del sistema immunitario che presenta sintomi clinici molto simili a quelli della tubercolosi. Generalmente regredisce in maniera spontanea, ma non mancano casi fulminanti.

Ornitosi Presenta i caratteri di una polmonite atipica. Il contagio avviene inspirando polvere di escrementi. Ha gli stessi esiti di una setticemia e, dunque, è pericolosissima

Salmonellosi Provoca caratteristici sintomi a livello gastro-enterico e febbre molto alta.

Come allontanare colombi e piccioni

Il sistema più semplice per allontanare i piccioni è costituito dai dissuasori meccanici, cioè oggetti di vario tipo in grado di "convincere" i piccioni a non stazionare. Si tratta di dispositivi che non nuocciono assolutamente alla salute dei volatili, economici, e facili da realizzare anche con il fai da te. Ecco i migliori

Specchi e luccichii: i bagliori generati da superfici molto riflettenti sono un ottimo deterrente per i piccioni. Specchietti, vecchi cd, strisce di carta argentata possono essere facilmente sistemati lungo balaustre, ringhiere e cornicioni. In ferramenta si trovano inoltre nastri adesivi rifrangenti, pratici, economici e poco "invasivi" dal punto di vista estetico.

Gufi e girandole: i picconi hanno un'ancestrale e irrefrenabile terrore dei gufi. Provare per credere: una sagoma con grandi occhi gialli, anche solo disegnata, sistemata strategicamente sul balcone o dietro il vetro della finestra impedirà ai colombi di avvicinarsi. In commercio, inoltre, si trovano formidabili pupazzi, pensati proprio per gli esterni, alimentati a batteria, che riproducono anche il tipico verso del gufo.

Efficaci si dimostrano anche le girandole colorate: il movimento indotto dal vento, infatti, spaventa i piccioni.

Attenzione al cibo: i colombi sono perennemente alla ricerca di cibo. Questo significa che bisogna fare attenzione a non lasciare mai avanzi di cibo o briciole su davanzali e balconi.