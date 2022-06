Condiziontatori a basso consumo energetico: come creare un clima fresco e ottimizzare i costi in bolletta

Oggi è davvero difficile cercare di sopravvivere al caldo estivo senza avere un condizionatore in casa. Un ambiente più refrigerato ci permette di trovare ristoro dopo una giornata di impegni e di essere più concentrati soprattutto se svolgiamo un lavoro da casa.

Chi deve cimentarsi nell'acquisto di un condizionatore sa bene che deve però valutare una serie di caratteristiche che riguardano la qualità e il basso consumo energetico e a questo si aggiunge, a complicare la scelta, anche il rincaro delle materie prime. Ecco quindi alcuni consigli per evitare acquisti affrettati.

Bonus

Prima di parlare di consizionatori bisogna sapere che il Governo ha messo a disposizione un Bonus Condizionatori (con la possibilità di usufruire senza limiti ISEE fino al 31 dicembre 2022) grazie al quale è possibile risparmiare il 50% sull’acquisto di uno nuovo nel caso in cui lo includessimo nelle spese di ristrutturazione casa, altrimenti una detrazione del 65% nel caso di sostituzione con uno obsoleto.



Caratteristiche di un condizionatore a basso consumo energetico

Come tutti gli elettrodomestici anche il condizionatore ha dei consumi e quindi dei costi che poi si riflettono in bolletta. Se utilizzato in maniera continuativa nelle ore più calde della giornata consuma una grande quantità di energia. Come fare quindi a conciliare un basso consumo ed avere un ambiente più fresco? Qui viene in aiuto la classe energetica, che dal 1 gennaio 2019 è stata differenziata in ben 7 classi, da A+++ a D. Nel caso in cui il condizionatore fosse a pompa di calore ci sono due classi energetiche ciascuna rispettivamente per la diversa funzione ovvero di pompa di calore o di refrigeratore. A seconda poi della zona geografica si ha un'efficienza energetica diversa, i paesi più freddi hanno bisogno di più tempo per raggiungere una determinata temperatura.

Inoltre nell’etichetta energetica sono indicati:

SEER: rapporto di efficienza stagionale per ii raffreddamento

kWh/anno: è la stima dei kWh consumati in un anno in base all’uso medio del dispositivo in base alla tariffa del fornitore.

kW: unità di misura che indica la potenza nominale dell'elettrodomestico

La soluzione migliore è orientarci verso quelli della categoria A e superiori, il top di gamma è quello A+++. Oltre a ridurre del 30% i consumi, abbassano l’emissione di CO2 nell’ambiente.

Scegliere la giusta temperatura

La scelta della potenza effettiva del condizionatore dipende dalle dimensioni dei locali nei quali installare l'elettrodomestico. I BTU indicano la quantità di calore sottratta ed è in funzione dei metri quadrati da raffreddare. Se la stanza ha le dimensioni di circa 18 metri quadrati occorrono 9000 BTU, se invece vogliamo raffreddare tutte le stanze di un piccolo appartamento di circa 65-70 metri quadrati allora occorrerà un condizionatore di 36.000 BTU.

Prima però di accendere il climatizzatore ricordiamo alcune piccole (anche se ovvie) raccomandazioni: bisogna chiudere le porte e le finestre, creare un ulteriore isolamento con l'esterno chiudendo le tende, impedendo così di far entrare costantemente aria calda e contrastare così meglio il calore.

Un'ulteriore osservazione: per avere la giusta temperatura in casa, non c’è bisogno di posizionare il condizionatore a 18°, basta metterlo 2-3 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Inoltre, la modalità deumidificazione elimina l’umidità e crea un ambiente perfetto.

Efficienza e comfort in un'unica soluzione

E' importante creare in casa un clima ad alta efficienza e questo grazie ad un buon condizionatore. Se non hai ancora provveduto fai una scelta consapevole e inizia a ottimizzare i tuoi consumi grazie all'offerta Plenitude, di Eni Gas e Luce, disponibile il coupon da 300€ per l'acquisto di grandi elettrodomestici su Monclick*.