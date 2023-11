Come mandar via da casa quell'ostinato (cattivo) odore di pesce

I piatti di mare sono alla base della cucina barese ed è sempre un piacere cimentarsi con i buonissimi prodotti che offre il nostro Adriatico. Capita però di non riuscire a mandar via quel cattivo odore di pesce dalle case: gamberoni, salmone triglie e così via...

Com'è buona la frittura di paranza che se mangiata al momento non ci lascia per nulla indisturbati ma finita la festa si deve fare i conti per qualche ora, o più, con quell'odore persistente che si appiccica persino agli indumenti.

Ma perchè durante la cottura viene sprigionato quell'odore di pesce così poco gradevole?

Se il pesce non è fresco, rilascia un odore molto forte e tutt’altro che piacevole. Al contrario, in genere il pesce fresco, rilascia poco odore. Altra causa è il metodo di cottura: una frittura o un guazzetto sono più 'profumati' e rilasciano più odore nell’aria di un pesce al cartoccio.

Tuttavia se l'odore del pesce vi è entrato così tanto nelle narici da non poterlo più sopportare allora fate così: