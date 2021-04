Primavera e polline in casa su davanzali e balconi: come liberarsene soprattutto se si è allergici

La primavera è sicuramente la stagione dei fiori, i prati si riempiono di mille colori, le giornate si allungano ed è sempre più piacevole stare all'aria aperta. Tutto ciò anche se molto bello non vale invece per chi si ritrova a combattere con le fastidiose allergie da pollini. Questi infatti non si trovano solo in campagna ma vengono trasportati dal vento e invadono le nostre case: balconi, finestre, panni stesi e gli ambienti interni delle nostre abitazioni ogni volta che cerchiamo di fare arieggiare casa. Ma una costante pulizia e alcuni accorgimenti possono aiutare ad eliminarli dagli spazi interni ed esterni della casa. Ecco alcune informazioni utili.

Polline sul bucato

E' fastidioso trovare polverina gialla e polline vario sui panni stesi. In questo periodo, infatti, anche se il sole mite asciuga in fretta il bucato, sarebbe preferibile stendere indumenti e biancheria dentro casa o direttamente in asciugatrice.

Polline sui mobili

Provate ad eliminare un primo strato di polline con panni antistatici e poi pulite le superfici con appositi prodotti. Ricordate sempre di risciacquare. Il polline residuo una volta bagnato sarà facilmente eliminato.

Polline su vestiti e capelli

Il polline, anche se ce ne accorgiamo meno, si posa anche sugli indumenti che indossiamo e sui capelli. Per questo, se la sera spogliandosi vengono rimessi gli abiti in armadio o sistemati su una sedia, il polline resta in casa. Se poi ci si corica senza essersi lavati i capelli, il polline arriva anche su cuscini, lenzuola, pigiama e questo può essere un problema soprattutto per gli allergici. Il polline infatti è molto resistente, a meno che non sia lavato via con acqua. Per questo, è preferibile mettere a lavare gli indumenti indossati durante la giornata se si è un soggetto allergico e fare una bella doccia prima di andare a letto.

E' buona abitudine, inoltre, cambiare con maggiore frequenza lenzuola e federe e lavare più spesso le tende. Con questi piccoli accorgimenti, convivere con il polline sarà un po' più semplice.

Eliminare la polvere gialla da balconi e davanzali

Non vedere quello strato giallo polveroso sulla pavimentazione di giardini, balconi, terrazzi e sui davanzali delle finestre, soprattutto se la casa è immersa nel verde, è impossibile, ma una costante pulizia può permetterci di vivere a pieno gli spazi esterni. E' buona abitudine, almeno una volta al giorno, eliminare il polline con scopa (normale o elettrica) sulle pavimentazioni per poi lavare anche semplicemente con acqua. Sui davanzali di balconi e finestre si può utilizzare una spugnetta o uno straccio con solo acqua o acqua e un detergente. Il segreto sta nel farlo quotidianamente, per evitare che si accumuli troppo polline.