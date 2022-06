Pulizia del materasso: tutti i passaggi per igienizzarlo

La nostra salute spesso parte dal materasso. Benessere e riposo dipendono proprio da questo. Se ci prendiamo cura di questo importante strumento allora non solo riusciremo a dormire bene, ma avremo un ambiente salubre e pulito.

Come riuscire a conservarlo più a lungo? La prima cosa da fare è occuparsi regolarmente della sua pulizia e disinfezione, in modo da ridurre il rischio di allergie, polvere e acari in camera da letto.

Nonostante sia un'attività decisamente poco piacevole e divertente, come pulire il parquet, prendersi cura del materasso non è un'operazione difficile perché ci si può avvalere dell'ausilio di detergenti ed elettrodomestici, primo fra tutti l'aspirapolvere.

Come pulire il materasso: tutti i passaggi

La pulizia del materasso deve essere effettuata in modo costante; vi consigliamo di procedere con la disinfezione di questo oggetto almeno una volta al mese.

Ecco come procedere:

la prima cosa da fare è togliere la biancheria, ossia la coperta, le lenzuola , il coprimaterasso e i cuscini

, il coprimaterasso e i cuscini ora che il materasso è spoglio, procedete passando l'aspirapolvere per rimuovere polvere, capelli, residui di pelle e acari

successivamente, in caso di macchie procedete con una spugnetta umida o un panno morbido e tamponate la superficie; vi consigliamo di non strofinare per evitare di far penetrare la macchia all'interno

se la macchia non è fresca potete aggiungere all'acqua un po' di detersivo sgrassante oppure un detergente naturale fatto con acqua e bicarbonato

fatto con acqua e bicarbonato a questo punto potete procedere profumando la superficie con qualche goccia di olio essenziale di lavanda o camomilla da mescolare a un po' di bicarbonato da versare a pioggia sul materasso

lasciate agire per qualche ora e rimuovete i residui con l'aspirapolvere

Ora che il vostro materasso è ben pulito e disinfettato, prima di inserire nuovamente lenzuola, coperte e cuscini, è bene far arieggiare la stanza in modo da permettere alle fibre di asciugarsi ed evitare la formazione di muffa.

Ecco altri consigli utili: