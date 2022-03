Ginevra Francesconi ospite a Monopoli per il film "Regina". Il programma del weekend

È partita con grande successo la kermesse monopolitana dedicata al cinema italiano, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.

Le masterclass, gli incontri e le proiezioni in concorso proseguono da venerdì 4 marzo con il quarto film in concorso, Regina di Alessandro Grande. La pellicola, vincitrice di moltissimi premi, racconta il sogno dell’adolescente Regina di diventare una cantante, finché un giorno un evento traumatico comprometterà il suo più grande desiderio e il rapporto con suo padre, interpretato da Francesco Montanari. Ospite in sala il regista e la giovane protagonista Ginevra Francesconi. Il giardino che non c’è di Ra di Martino è il titolo in concorso della sezione doc. Il documentario racconta la ricerca artistica e morale del Giardino dei Finzi-Contini, luogo immaginario descritto da Giorgio Bassani e messo in scena da Vittorio De Sica. Sempre venerdì 4 ci sarà la proiezione del corto Dream del siciliano Davide Vigore. Il weekend prosegue con la Retrospettiva “Gli Imprescindibili” dedicata a Nino Manfredi, con Brutti sporchi e cattivi, capolavoro del 1976, sabato 5, e domenica 6 con Girolimoni, il mostro di Roma di Damiano Damiani.



Il Sudestival, il festival lungo un inverno è afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, viene realizzato con il sostegno e il patrocinio della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, e della Città di Monopoli, e col patrocinio dell’UNIBA, del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e del Polo liceale “Galilei-Curie” di Monopoli.

LE SEZIONI

MASTERCLASS

• 11 marzo: Marino Guarnieri “Il magico mondo dell’animazione: Gatta Cenerentola”

• 19 marzo: Salvatore De Mola “La scrittura della storia: Questo è un uomo, di Salvatore de Mola”

GLI IMPRESCINDIBILI_ LA RETROSPETTIVA DEDICATA A NINO MANFREDI

• 5 marzo: Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola

• 6 marzo: Girolimoni, il mostro di Roma di Damiano Damiani

• 12 marzo: Il padre di famiglia di Nanni Loy

• 13 marzo: Grazie di tutto di Luca Manfredi

CONCORSO LUNGOMETRAGGIO

• 4 marzo: Regina di Alessandro Grande

• 11 marzo: I nostri fantasmi di Alessandro Capitani

• 18 marzo: L’amore non si sa di Marcello Di Noto

CONCORSO DOC

• 4 marzo: Il giardino che non c’è di Ra di Martino

• 11 marzo: Quota 141 di Pietro Pipoli

• 18 marzo: Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone

SUDESTIVAL IN CORTO

• 4 marzo: Dream di Davide Vigore

• 11 marzo: Dentro il mare di Leonardo Dell’Olio

• 18 marzo: In fede di Viviana Raimondi

I Media Partner del Sudestival sono: Film Tv, Rivista del Cinematografo; Cinemaitaliano.info;

Partner del Sudestival sono Masseria Resort “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli, Peugeot “F.lli Tartarelli” di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello, Il Punto Cardinale di Monopoli, Il Guazzetto, Metae, Trattoria “Zi’ Ottavio”, Pizzeria Chinè, Ristorante “da Marcella”.



Un’iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e Turismo, a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali POC 2007/2013 e del Piano straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021/22 con il contributo della Città di Monopoli.



Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su:

www.sudestival.org - Facebook SUDESTIVAL - Twitter SUDESTIVAL - Instagram SUDESTIVAL