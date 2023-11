Case in vendita da privato a Bari. Consigli per gli acquirenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COSA DEVI CONTROLLARE QUANDO SI COMPRA CASA DA UN PRIVATO? Prima di acquistare casa sarà necessario: 1 – accertarsi di chi sia realmente il proprietario e verificarne l’identità; 2 – verificare se siano presenti ipoteche; 3 – verificare la documentazione urbanistica e catastale; 4 – accertarsi se sono state deliberate spese straordinarie dal condominio. MANCANZA DI SICUREZZA AL PRIMO APPUNTAMENTO DI VISITA IMMOBILE. Ti metti da solo nella condizione di entrare nell’abitazione di un perfetto sconosciuto, senza prendere le dovute precauzioni, che potrebbe rivelarsi un truffatore o peggio ancora un delinquente. Ecco perché è importante il lavoro dell’agente immobiliare che fa da filtro in tutto il processo di acquisto e/o di vendita. SVANTAGGI DI ACQUISTARE CASA DA PRIVATI. Tra le difficoltà vi è proprio quello di dover svolgere da soli tutte le pratiche necessarie alla transazione immobiliare. Perciò, non è da sottovalutare l’assenza di un intermediario che curi le incombenze burocratiche- come il controllo documentale dell’immobile e le file agli sportelli degli uffici – che richiedono tempo e attenzione. CONCLUSIONI. Vedi perché nel comprare casa privatamente se, in un primo momento può sembrare un’ovvia idea per risparmiare denaro, in realtà non lo è, perché dovrai proteggerti da disonesti o da ignoranti che non distinguono, ad es. da piena proprietà e proprietà superficiaria, pensando di avere la documentazione in regola! Sei ancora convinto di voler evitare la provvigione dell’agenzia immobiliare? Acquirente avvisato mezzo salvato e… non truffato!