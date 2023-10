Due fratelli hanno aperto la prima bakery internazionale di Bari

C’è una novità a Bari: DaMa Italian Bakery è la nuova insegna dedicata a colazione, pasticceria, pane e aperitivo di qualità. Il nome dell’attività nasce dalla fusione delle prime sillabe dei nomi di Davide e Massimiliano Leonetti, fratelli di origine andriese che hanno deciso di mettere insieme le esperienze maturate in giro per l’Europa, riportandole a “casa”, in Puglia.

La vetrina di DaMa si trova in via Melo da Bari 181. Con quindici sedute esterne e cinque interne, questa bakery di ispirazione europea apre le sue porte dalle 7 alle 20:30 in settimana, e dalle 8 alle 19 di domenica. Ma l’ora di punta qui è la colazione. Infatti, Davide e Massimiliano hanno aperto per vincere una scommessa: portare in città il miglior croissant di Puglia. Proposte di pasticceria internazionale ci sono in città, ma nessuna che unisca pane e dolci.

Due fratelli, un’ambizione che profuma di farina

Davide e Massimiliano sono cresciuti tra lievito e farina. Infatti, fanno le prime esperienze con l’arte bianca nel forno di famiglia: la Forneria Verdi, ad Andria. Poi, curiosi e laboriosi, lasciano la regione per fare esperienza tra Milano e il resto d’Europa. Qui “rubano” tendenze, culture e tradizioni, coltivano anche le conoscenze manageriali oggi indispensabili per avviare un’attività. Lavorano da Princi e Gelsomina a Milano. Curano la parte dolce del bistrot tranese StarPops della famiglia Sgarra. Ma la pandemia offre il tempo per riflettere e trovare le risposte alle ambizioni. Così il 13 dicembre 2022 debutta DaMa Italian Bakery. “Volevamo creare un progetto in cui far confluire quello che avevamo appreso nelle nostre esperienze” spiega a CiboToday Massimiliano “Lo abbiamo fatto a Bari, dove è più facile intercettare quella clientela europea che riconosce il format della bakery” che sintetizza insieme dolci e panetteria.

L’offerta di DaMa: dalla mattina all’aperitivo

La colazione di DaMa è dolce, con qualche opzione salata e grande spazio per la viennoiserie. Gli appassionati del croissant francese potranno bearsi della versione tradizionale, quindi vuota, o di quella più contemporanea, cioè ripiena di creme o marmellate, ma anche cubica, in onore alla moda del momento. Presenti anche pain au chocolat, nodino e rolls. Alcuni prodotti della colazione sono farciti con prodotti locali come la confettura di albicocche dell'azienda agricola Marenza, o la confettura di arancia e limone dell'azienda agricola Vecera del Gargano.

Croissant, pane e focacce per la colazione salata a Bari

Per chi preferisce la colazione salata, è possibile ordinare croissant salati farciti con prosciutto cotto di alta qualità e fontina, oppure mousse di philadelphia e verdure spadellate, o ancora un danese farcito con stracciatella, olio al basilico fatto in casa e pomodoro confit. Tutto questo è accompagnato da succhi di frutta e dalla caffetteria firmata Quarta. A breve partirà anche la sezione specialty coffee con la materia prima dell’azienda gravinese Pierre Caffè.

I lievitati dolci per la colazione da Dama a Bari I lievitati dolci di Dama Bakery Un nodino lievitato per la colazione da Dama Un croissant dal banco Dolci dalla vetrina di Dama Bakery Croissant ripieni per fare colazione

Durante il giorno, grande spazio a rosticceria e pane fatto con farine di filiera corta e lievito madre. A pranzo è possibile fare una pausa di gusto con la focaccia barese in versione classica oppure alla curcuma, con estratto di barbabietola, integrale o ai semi. Viene proposta anche una finta focaccia genovese farcita secondo le stagioni. Presenti anche alcune “limited edition” come il calzone di cipolla. A fine giornata c’è spazio per l’aperitivo alcolico e analcolico, accompagnato da selezione dei prodotti in vetrina, come piccoli tranci di focaccia o fette di pane condito con una selezione di oli pugliesi.

Francesco Mentana, allievo di Biasetto, assiste i fratelli Leonetti in pasticceria, portando al banco classici mignon rivisitati in chiave moderna. Un esempio: la tartelletta di pastafrolla con crema e lamponi. “Su Bari i clienti sono molto tradizionalisti. Abbiamo capito molto presto che non si può prescindere dal bignè con la panna”. Ciò non toglie che DaMa ha suscitato curiosità in tutta la provincia. Oltre ai local, molti clienti vengono dalla provincia per assaggiare i prodotti dei fratelli Leonetti. I turisti ne premiano l’audacia. La scommessa del buon croissant sembra vinta.