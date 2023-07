A Bari apre il super hotel con bistrot pugliese (e bar in piscina!)

54 camere, un bistrot in stile pugliese, la piscina e il bar a bordo: sono questi gli ingredienti di base della nuova apertura a Bari. Si tratta dell’hotel BVentuno che si troverà vicino alla Fiera di Bari e alla spiaggia di San Francesco. Arriva in un momento importante: mentre da una parte cresce il turismo nel capoluogo pugliese, scarseggiano le attività ricettive (di recente hanno chiuso due grandi strutture, il Palace e il Leon D’oro, per un totale di circa 300 camere sfumate, tanto da suscitare l’intervento con un appello pubblico del sindaco della città Antonio Decaro). La nuova destinazione per prezzi, posizione, offerta, sarà certamente in grado di rispondere alle richieste della clientela nazionale ma anche internazionale che viaggi in città. La proposta architettonica è stata curata dallo Studio SMN di Gian Luigi Sylos Labini che curato il disegno e la realizzazione del palazzo, mentre la progettazione d'interni è affidata all'architetto Simmaco Sorbo.

Cosa si mangerà dentro l'hotel BVentuno

Questa nuova apertura vista mare è stata voluta dal Gruppo Unico Hotel che fa parte di Unicotras, società barese per trasporti. L’interno è stato quello di portare qui una ventata di contemporaneità in salsa pugliese. Per esempio inserendo all’interno un bistrot dove è possibile gustare i grandi classici della cultura gastronomica locale (come le orecchiette, la focaccia e i crudi di pesce) a colazione, pranzo e cena, nelle adiacenze della piscina. A questo ristorante si affiancherà anche Sablé, una “pool experience”, o meglio, un bar in piscina, dove godersi cibo, musica e cocktail, una proposta piuttosto insolita per la città. BVentuno (scritto anche B21) aprirà ad agosto: le 54 opzioni, tra camere e suites, sono disponibili a partire dal 10 agosto, con camere a partire da 150€ a notte.