Com’è Pinoy, il primo ristorante filippino di Bari

Ristoranti e pizzerie riempiono Bari, vie e piazze si profumano di focaccia e frittura di paranza. Ma tra chianche e orecchiette si fanno spazio sapori nuovi, di cucine lontane che profumano di storia. Non è poi così insolito imbattersi in una pita greca come quella proposta dalla Gyrosteria Yannis o un chorizo del messicano Mexalito, in una città aperta e accogliente come Bari, sempre più proiettata verso nuove sperimentazioni culinarie.

E così dopo diverse insegne di cucine asiatiche (solitamente cinesi e giapponesi) a Bari arriva Pinoy, ristorante filippino unico in città, inaugurato a fine aprile 2023 dal suo proprietario Melvin. Non è di molte parole, dice infatti di non parlare un buon italiano, ma con la magia negli occhi spiega come, dopo tanti sacrifici, è riuscito ad aprire il suo locale e come la sua cucina sia già molto apprezzata dai baresi.

La storia di Melvin

Prima il Covid e poi la burocrazia, Melvin ha impiegato tre anni per dare vita alla sua realtà ma ora, dice, “è tutto passato e finalmente ho aperto il mio ristorante filippino insieme all'aiuto di mia moglie Emelita e mia madre. Con noi c'è anche mio cugino Alex, mi affianca durante la preparazione dei piatti”. È un locale piccolo e grazioso affacciato su via Abbrescia 15, l’arredamento è minimale, e il bianco è il colore predominante tranne che nella cucina a vista dove è tutto acciaio.

Cosa si mangia da Pinoy



La cucina filippina è un mix di sapori provenienti da paesi come Thailandia, Malesia e Indonesia. Qui il riso è l'ingrediente fondamentale, alla base di quasi ogni ricetta. I piatti sono semplici ma speziati, aspro e dolce si combinano in un perfetto equilibrio. “Nella mia cucina troverete materia prima italiana come carne e verdure perché qui in Italia” ci dice “i prodotti sono di ottima qualità. Ci sono poi ingredienti particolari come l'olio extravergine di cocco e i vari tipi di zenzero che faccio arrivare direttamente dal mio paese”.

I piatti del ristorante filippino



Quindi da Pinoy ci sono diversi piatti genuinamente filippini da mangiare in loco nei suoi circa 40 coperti. Si potrà trovare il 'pansit', piatto molto famoso nella nazione (8-12€), fatto con noodles di riso saltati in padella con salsa di soia, carne di maiale e verdure ma non mancano anche le versioni con il pesce e con i crostacei. Molto apprezzato anche il piatto nazionale delle Filippine, l’adobo (12€), uno stufato che può essere di carne o pesce cotto in padella con la marinatura di cipolla, alloro, aceto di vino bianco e pepe. “Farà impazzire i clienti il nostro dolce dissetante, 'l’halo halo” che in italiano significa "Mescola-Mescola", una sorta di granita, ottenuto con ghiaccio tritato e latte evaporato arricchito da un mix di frutta conservata e zuccherata, legumi, gelatina, patata dolce cotta e pallina di gelato. “Per apprezzare tutti i gusti bisogna mescolare bene gli ingredienti” ci suggerisce Melvin.

“Nei prossimi mesi arricchirò il menu di nuove ricette” per ora in carta ci sono una ventina di piatti, tra ravioli in stile filippino, riso, pansit e piatti “sizzling”, ovvero serviti sulla piastra calda, dove sfrigolano (che è traduzione letterale di “sizzling”). “Quella che voglio riproporre è la cucina autentica filippina, buona, semplice e salutare dove la materia prima però è tutta italiana. Questa è la mia idea di 'Fusion', piatti filippini con ingredienti italiani. Talento, cuore e specialità nel mio Pinoy”.