Gelateria

Latteria del Ringo

Martina Franca è la patria del capocollo. Noi, però, vi consigliamo di arrivare fin a qui anche per il gelato della Latteria del Ringo: ne varrà la pena. Creme e gusti alla frutta fresca — segnaliamo quelli ai fichi e alla banana — serviti in coni e coppette oppure come farcitura di generose brioche. Tenete presente che qui si trovano anche altri tipi di dolcezze, come la New York cheesecake, cotta al forno e con frutti di bosco, le ciambelle e le veneziane alla crema. Se capiterete in inverno, potrete scegliere anche il panettone (classico oppure ricoperto di cioccolato e arachidi salate) e ordinare una cioccolata in tazza. Il gelato costa 16€ al kilo; coni e coppette partono da 2,50€.