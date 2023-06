Si chiama Evviva Maria e dietro c’è una squadra di campioni pugliesi. A partire dalla chef, Maria Cicorella, in cucina al ristorante Pashà di Conversano fino al 2018. E quindi non poteva mancare Antonello Magistà, suo figlio, che segue ad oggi le sorti del poliedrico ristorante (dove in cucina è arrivato Antonio Zaccardi). Si aggiunge anche Brainpull, efficacissima società di comunicazione made in Puglia (quella che ha inventato Pescaria ed altri marchi del settore gastronomico). L’apertura è prevista per il 18 giugno 2023, sempre a Conversano, sotto un auspicio: sarà una trattoria “veloce”.

La chef Maria Cicorella e l’orecchietta di Conversano

La chef Cicorella ha scelto di incentrare la proposta di questo nuovo locale in modo specifico sulle orecchiette. Ma non delle orecchiette a caso, quelle di Conversano, “più grandi e in grado di trattenere meglio il condimento” come ha spiegato la stessa Maria. “Qualche tempo fa, quando ero ancora in cucina al Pashà, volevo rivedere la forma classica dell’orecchietta. Mi sono così ispirata a un raviolo, con l’obiettivo di creare un’orecchietta che raccogliesse e trattenesse bene il condimento. Dopo qualche tentativo è nata la mia versione di orecchietta: più grande, concava e quindi perfetta per ogni tipo di condimento. Questa è la mia orecchietta di Conversano. Diversa da quella barese, ci tengono a precisare.

Il menu di Evviva Maria

Da qui ne esce fuori un menu libero, si potrebbe dire da street-food o “trattoria veloce” come hanno scelto loro di chiamarsi, dato che nel nuovo locale di Corso Umberto non ci sarà servizio al tavolo ma si ordinerà direttamente dal bancone per sedersi all’interno o all’esterno del locale. Evviva Maria sarà aperta sia a pranzo che a cena e non avrà solo orecchiette da passeggio, accompagnate da condimenti tradizionali o da sughi più stagionali, per citarne due: San Giuannidd con tonno, pomodorini, olive, capperi, oppure grano arso con fagiolini, sugo fresco e cacioricotta.

Si aggiungeranno al menu anche le focacce farcite, e il rustico di Maria con besciamella, pomodorini, prosciutto di Praga; il calzone di cipolla o il piatto fave e cicoria che è un tratto distintivo di questa sapiente artigiana della cucina pugliese, il Timballo di cicorielle e polpettine ma anche il tiramisù – o meglio, l’Evvivamisù –con la mandorla e la granita di caffè. Nei primi mesi i menu si alterneranno spesso, con qualche piatto fisso sempre a disposizione. Gli spazi saranno condivisi anche con Spaccio, adiacente gastronomia in salsa pugliese che fa sempre parte del gruppo Brainpull.