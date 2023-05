Dove mangiare a Foggia in 15 indirizzi

Mangiare bene a Foggia? Foggia è uno dei centri gastronomici più trascurati e meno raccontati di Puglia. Eppure sulla sua mappa ci sono moltissimi indirizzi da segnare per vivere buone esperienze a tavola. Dal bar per la prima colazione al locale dove fare serata, dalla trattoria alla pizzeria di qualità, Foggia ha una risposta per qualsiasi tipo di desiderio gastronomico. Ci sono chef che lavorano al fianco di contadini e allevatori, altri che studiano per rendere più attuali i piatti della tradizione, senza dimenticare la passione dei foggiani per la cucina di mare. Ci sono pasticcieri che portano in città la maestria dei lievitisti francesi e gastronomie che espongono nei banchi salumi e formaggi ricercati. Non mancano le enoteche, dove andare alla scoperta di distillati pugliesi, ma anche di vini nazionali e internazionali. Abbiamo scelto 15 insegne per conoscere Foggia a tavola, dal primo cornetto della giornata al bicchiere della staffa.