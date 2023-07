9 consigli per mangiare i migliori panzerotti di Bari

Il panzerotto è uno dei simboli gastronomici di Bari. Specialità inserita tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani, è diffuso nelle regioni del Sud Italia con qualche significativa differenza a seconda del luogo in cui viene preparato. Ma il panzerotto barese è grande, fritto, solitamente ripieno di mozzarella filante e pomodoro, servito a temperature apocalittiche. Figlio della cucina povera, nasce dai resti della pasta di pane, modellati in forma circolare, farciti e poi richiusi a mezzaluna.

Il suo prezzo va dai 2,50€ per la versione base ai 5€ per le ricette più ricercate. Infatti, negli ultimi anni sono esplose anche le varianti sul tema. I panzerotti si riempiono di rape (quando è stagione), braciole, Nutella. A Bari è nato persino un protocollo per il consumo dei panzerotti: gambe larghe, busto piegato in avanti, mani che reggono il panzerotto in modo da far colare direttamente sul selciato eventuali residui di ripieno, per non sporcarsi. Occhio a come lo si morde: gli schizzi di salsa al pomodoro potrebbero far danni. Dopo aver spiegato bene la differenza tra calzone e panzerotto (meglio non sbagliare), ecco una lista per mangiare un autentico panzerotto pugliese. Come dicono qui, "e vedi che ti mangi".