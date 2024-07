I migliori ristoranti dove mangiare ad Alberobello

Gelateria

La bottega del gelato

Un altro indirizzo da non perdere nel borgo per gli amanti dell'arte fredda è La Bottega del Gelato. Questa insegna dà molto spazio a ricette artigianali e innovative, come il gelato all'olio evo da cultivar Coratina realizzato in collaborazione con Intini. Non mancano le granite, le monoporzioni, i semifreddi. Inoltre, c'è spazio anche per il gelato chetogenico, pensato per sportivi, celiaci e intolleranti al lattosio.