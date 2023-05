9 ristoranti vegani e vegetariani da provare in Puglia

Riconosciuta più volte come la regione dove si mangiano i migliori piatti vegani e vegetariani in Italia, la Puglia ha una tradizione e un presente di piatti vegetali fortissime. Scorrendo tra gli antipasti, imprescindibili in terra pugliese, primi, secondi e contorni spuntano verdure dell’orto, frutta e i tanto trascurati legumi. Il patrimonio di ricette risente della ricchezza agricola del territorio e poggia su basi solide legate alla natura contadina di molti borghi e paesi. Per questo i ristoranti con un’esclusiva proposta vegana e vegetariana non sono poi tanti: chi segue questo tipo di alimentazione avrà diversi indirizzi dove sentirsi accolto. Ma i ristoranti vegani e vegetariani in Puglia riservano comunque alcune sorprese interessanti. Ne abbiamo selezionati 9.