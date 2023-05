Le 13 migliori pasticcerie di Bari e dintorni

Pasticceria-Panificio

Covella Pasticceri

È merito di Nicola Covella se Covella Pasticceri è partito da un negozio in provincia di Bari, a Gioia del Colle, per arrivare ad aprirne un secondo sempre nella stessa cittadina e a distinguersi per la qualità e la bellezza dei suoi prodotti, non solo in Puglia, ma in tutta Italia. Negli eleganti banchi della pasticceria sfilano mignon, pasticcini, cornetti, gusti di gelato. Vero fiore all’occhiello dei due indirizzi, i grandi lievitati realizzati in tante golose ricette sotto il periodo delle festività. Sia In Via Antonio Gramsci che in Via Garibaldi.