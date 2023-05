14 cantine bellissime da visitare in Puglia

Azienda Agricola

Gianfranco Fino

La cantina Gianfranco Fino nasce nel 2010, anno in cui vengono acquisiti i terreni. Il 24 maggio 2018 prendono il via i lavori di una struttura oggi distribuita su tre livelli. Il primo, il più interrato, si trova a 7,5 metri di profondità e ospita tutta la parte produttiva. Tutto qui è all'insegna dell'artigianalità, basti pensare alle volte a stella che decorano l'area sotterranea, realizzate a mano da un artista locale. Il piano terra è dedicato all'ospitalità con cinque stanze, un wine bar con area degustazione, più gli uffici aziendali. Al piano superiore c'è l'area ristorazione in cui viene celebrato l'abbinamento cibo-vino, curato dallo chef Felix Lo Basso. La struttura è fatta in modo che ci siano sale degustazione in tutti e tre i livelli. Quella allestita nella parte interrata è dedicata a degustazioni ed eventi esclusivi. Al piano terra c'è l'area più utilizzata, aperta al pubblico e a chi soggiorna in struttura. La sala degustazione al piano superiore celebra l'arte della convivialità che non esiste senza cibo e non si completa se non con il vino. Intorno alla struttura c'è l'agro vitato.