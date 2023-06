Ristorante

Gyrosteria Yannis

Per chi non può permettersi di valicare l'Adriatico e raggiungere la Grecia, la Gyrosteria Yannis offre un menu fatto apposta per i nostalgici della cucina ellenica. I piatti proposti sono i capisaldi della tradizione greca: Souvlaki e Mussaka, Feta e salsa Tzatziki, Pita farcite, lo yogurt con miele e noci e il Kataifi a base di mandorle. Per chi arriva dalla stazione, consigliata la sede di via Domenico Nicolai. Per chi si trova nel Borgo antico e vuole fare uno spuntino greco, c'è la sede sotto il famoso arco del Fortino di Sant’Antonio Abate (Via Re Manfredi 22).