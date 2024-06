La mappa dei migliori ristoranti dove mangiare a Monopoli

Per chi non ama l’affollamento di Polignano a Mare o non può soggiornare nell’esclusiva Valle d’Itria, la meta estiva pugliese perfetta è Monopoli. Infatti, nella suggestiva città costiera, tra il porticciolo e i viottoli labirintici del centro storico, ci sono tantissimi indirizzi che meritano la sosta e assicurano il godimento. Pizzerie, ristoranti, bar, cocktail, cucina pugliese e non solo, rappresentano il biglietto da visita di una cittadina di grande richiamo.

Monopoli: anche oltre il cibo

In questo 2024, poi, la città ospita anche una mostra dedicata ai “Maestri del Surrealismo”: un’occasione in più per fermarsi in questo gioiello pugliese affacciato sul mare, una mostra che durerà fino al 25 agosto di quest’anno e prende sede all’interno del Castello Carlo V, anche detto semplicemente Castello di Monopoli, che è una meta che vi consigliamo comunque di prendere in considerazione se passate nella cittadina. È notevole inoltre il comprensorio di spiagge e lidi bellissimi che circondano l’attività. Non mancano neppure, nell’entroterra, masserie e agriturismi dove pianificare una sosta. Ecco la nostra lista degli indirizzi dall’aperitivo al gelato dove mangiare a Monopoli.