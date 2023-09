11 ristoranti per mangiare in provincia di Bari

Ristorante

Al Mulo Cojone

Seppellita la risatina per un nome che potrebbe apparire bizzarro, meglio recarsi a Corato per capire bene di cosa si tratta quando si parla di “Al Mulo Cojone”. Questo ristorante, infatti, aperto solo la sera fino a mezzanotte, è specializzato in alta norcineria e in cucina di territorio. Nell’ambiente interno intimo e raffinato, oppure nello spazio esterno nel centro coratino, va in scena una cucina ricercata che mette al centro la carne, anche in modalità inaspettate, per esempio in un sushi o uramaki. Aperto nel 2013, il nome si deve all’origine abruzzese dell’indirizzo e in particolare al ricordo dei cojoni di mulo, un salume diffuso a Campotosto. Non a caso la norcineria iniziale era piuttosto semplice, era il 2013, con taglieri e panini. Dal 2018 un cambio di passo, l’arrivo dello chef Domenico Marone ha rimescolato le carte, portando anche alcune fresche novità, come il sushi di carne. Ma non è l’unico ingrediente su cui gioca il menu: la Parmigiana di zucchine con ripieno di scamorza affumicata e fiori di zucchina con tiepido di cime zucchine e menta oppure il risotto al limone e timo limonato con sorpresa di manzo, presentato al minimo per 2 persone, raccontano l’attinenza a una varietà gastronomica più ampia.