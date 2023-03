"Nei Pronto soccorso carenza di personale a causa delle continue aggressioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’aggressione a un medico avvenuta domenica 19 marzo, è l’ennesimo episodio che si verifica in un Pronto Soccorso. Questa volta è toccato a un medico, in precedenza ne hanno fatto le spese infermieri o OSS. La carenza di personale nei Pronto Soccorso, è dovuta anche a queste inaccettabili situazioni. Il Pronto Soccorso è uno dei reparti più logoranti, infatti la salute psicofisica degli addetti ai lavori è sempre messa a repentaglio. La SAS CISL FP dell’ospedale San Paolo denuncia con forza - siamo per l’ennesima volta a sollecitare interventi strutturali e organizzativi. Non possiamo abbandonare al loro destino gli addetti ai lavori. Il Segretario della SAS sottolinea come a breve, con l'avvento della bella stagione, i carichi di lavoro aumenteranno e i tempi di attesa subiranno un incremento – urge una programmazione per non trovarsi impreparati. La SAS CISL FP dell’ospedale San Paolo manifesta ampia solidarietà alla dottoressa aggredita e chiede alle istituzioni di fare la loro parte – urgono investimenti sul sistema dell’emergenza urgenza.