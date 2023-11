Concerto matinée “Niccolò Van Westerhout” nell’ecomuseo del Poggio di Mola di Bari

L’associazione Le Antiche Ville odv è lieta di invitarvi domenica 19 novembre p.v. all’evento musicale dedicato a Niccolò van Westerhout. L’iniziativa prevede la visione del pianoforte a coda, utilizzato dal noto compositore, nei suoi soggiorni presso la dimora storica de Stasi. L’incontro è previsto in contrada San Materno alle ore 10:00 all’imbocco della strada privata sita sulla Strada Provinciale 111 Mola-Rutigliano, – tra i numeri civici 100 e 102 in prossimità della “Città dei Ragazzi” –. Si svolgerà, a seguire, il Concerto Matinée nel Centro Servizi dell’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari sito in contrada Brenca in strada Chiancarelle n.19. L’inizio è previsto per le ore 11.00. A seguito dei saluti istituzionali, con l’intervento del Presidente dell’Associazione Dott. Waldemaro Morgese e la Direttrice dell’Ecomuseo Prof. Giancarla Aniello, con il coordinamento artistico di Giuseppe Massarelli si esibiranno il soprano Antonella Baldantoni e il pianista Fabio Sebastiano. L’iniziativa, voluta dall’Agimus Associazione Giovanni Padovano iniziative musicali con il patrocinio del Comune di Mola di Bari, è inserita nel calendario del “Festival Casa van Westerhout giunta alla II edizione con al direzione artistica del Maestro Piero Rotolo. Progetto grafico a cura dello Studio Argentieri Mariano. Il programma del concerto-matinée è consultabile sul sito www.anticheville.com o la pagina Facebook Le Antiche Ville. L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione per motivi logisitici. Info e prenotazioni: 330.840.031 / 347.156.28.59