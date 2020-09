Si allontana da casa e scompare, 15enne rintracciato in stazione dalla polizia

Qualche sera fa gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio a Bari Centrale hanno notato un ragazzo e un bambino, vestiti in modo trascurato, aggirarsi in stazione. I poliziotti hanno accompagnato i due giovanissimi in ufficio e si sono resi subito conto che il ragazzo più grande corrispondeva, nelle sembianze, all’immagine di un minore allontanatosi da casa, nella provincia di Bari, da rintracciare.

L’immediato accertamento in banca dati ha confermato che si trattava proprio del ragazzino scomparso da casa l’11 settembre. Gli approfondimenti successivi hanno consentito di appurare che lo stesso, dopo l’allontanamento, si era fatto ospitare da un coetaneo romeno nella cui dimora gli agenti hanno rinvenuto gli abiti indossati dal quindicenne il giorno della scomparsa. Per quanto riscontrato, la madre del giovane ospitante è stata denunciata per il reato di sottrazione consensuale di minore. Entrambi i minori, riaffidati ai genitori, sono stati segnalati al Tribunale dei Minorenni ed ai Servizi Sociali.