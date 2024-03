Castello Svevo di Bari, più di 1800 visitatori in un giorno: "Gli italiani amano la cultura"

Il Castello Svevo di Bari ha registrato 1881 ingressi durante la giornata del 3 marzo, prima domenica del mese che come consuetudine offriva la possibilità di visitare gratis musei e parchi archeologici statali.

"Frequentare con consuetudine i musei della propria città - ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nelle parole riportate dall'AdnKronos - andarci spesso per contemplare con la dovuta propensione d’animo non l’intera collezione ma alcune opere, di volta in volta diverse, fermarsi a meditare nelle sale di una galleria o tra i resti di un sito archeologico respirando il bello e l’assoluto che ne promanano: questo è lo spirito delle domeniche al museo, in cui i cittadini si possono riappropriare liberamente delle radici della comunità in cui vivono e riscoprirne il senso più intimo. Il successo della gratuità dei luoghi della cultura nella prima domenica del mese, confermata anche oggi, è la testimonianza di quanto gli italiani amino il proprio patrimonio culturale e ne facciano elemento fondamentale della propria identità nazionale”.

I primi dati provvisori del classico appuntamento mensile 'Una domenica al museo' che consente l'accesso gratuito ai poli museali della Penisola, segnalano il successo del Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio con 23.111 visitatori in un solo giorno. Il Parco archeologico di Pompei ne ha contati 22.648, la Reggia di Caserta 15.109, il Pantheon 11.889, il Foro Romano e Palatino 10.831, le Gallerie degli Uffizi 8.800, il Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.840.

Il polo museale barese, ospitato nell'affascinante Castello Svevo, ha riscontrato un buon interesse da parte dei visitatori con le sue 1881 presenze in un giorno, anche se risulta ancora lontano dai numeri registrati nelle grandi aree archeologiche di Roma, Caserta, Firenze e Napoli.